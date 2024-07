Auto con Materiale Radioattivo Si Ribalta sulla Statale 17 | Nessuna Fuga Conducente in Ospedale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L'Aquila - Nella notte, un'che trasportavasi èta17, nel comune di Rocca Pia. Il, un cittadino di origini senegalesi, è stato soccorso e trasportato all'di Sulmona. L'uomo ha riferito di aver perso il controllo del veicolo nel tentativo di evitare tre cervi. L'incidente ha sollevato preoccupazioni iniziali per ilpericoloso a bordo: fiale contenenti sostanze radioattive destinate allo smaltimento presso un centro specializzato di Pozzilli, in Molise. Fortunatamente, il liquido non è fuoriuscito e non si è verificata alcuna. Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra del Nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei vigili del fuoco, che ha eseguito tutti i controlli necessari.