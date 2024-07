Audaci e originali il gruppo francese ha un suono unico e sa improvvisare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilaudace e originale di Miss Bee & The Bullfrogs affonda le sue radici in un’ampia varietà di blues elettrico, musica soul, funk di New Orleans , gospel e groove africani. Il loro album, Summer Soulstice (2023), che include una collaborazione con Sax Gordon, è stato elogiato per la profondità, l’energia e il calore delle sue canzoni, che sicuramente segnano uno spartiacque per la band. La quale ha rivelato anche una straordinaria inventiva nel riarrangiare i brani, e un vero amore per l’improvvisazione. Dopo aver vinto un meritato riconoscimento in Francia (patria d’origine) attraverso numerosi concorsi, Miss Bee & The Bullfrogs saranno sul palco di Porretta venerdì (ore 20, da scaletta)