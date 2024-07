Attacco di diarrea per tutte scene drammatiche a fine primo tempo | partita sospesa | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Incredibile ma vero, in Burkina Faso unadi calcio femminile è stata interrotta per colpa di un'intossicazione alimentare. È successo alla squadra dell'AS Daffra, che ha abbandonato il campo alladel. Tutto per colpa di qualcosa che avevano mangiato qualche ora prima dell'incontro: con ogni probabilità, a provocare malessere e dissenteria deve essere stata un salsa di arachidi consumata a pranzo. Per questo le calciatrici sono scese in campo con un senso di nausea che è diventato malore a. Le immagini riprese da una tv locale hanno ripreso la sensazione di disagio che ha pervaso le giocatrici: alcune si sono sdraiate e non sono riuscite a rialzarsi per le fitte allo stomaco, altre sono rimaste sedute, altre ancora sono state accompagnate nello spogliatoio perché da sole non ce l'hanno fatta a camminare.