ATP Atlanta 2024 risultati 23 luglio | agli ottavi Bellucci e McDonald eliminati Kecmanovic e Nakashima

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Prosegue il primo turno dell’Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250 che segna l’inizio della stagione sul cemento nordamericano che porteràUS Open: nei sei match andati in scena si registra in casa Italia il successo del qualificato azzurro Mattia, che approfitta del ritiro, nel corso del terzo set, dell’australiano Aleksandar Vukic, giunto sul punteggio di 1-6 6-4 3-1 per il tennista italiano. Negli altri incontri di giornata il lucky loser australiano Adam Walton elimina il numero 6 del seeding, il serbo Miomir Kecmanovi?, battuto con un duplice 6-4, edse la vedrà con il francese Arthur Rinderknech, il quale supera il lucky loser statunitense J.J. Wolf con lo score di 6-3 6-2.