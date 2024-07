Arrivo di notte | la 14ª edizione del Trofeo Polverini e Memorial Ezio Mannucci in onore del pilastro del ciclismo Ezio Mannucci

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Martedì prossimo a Levane interessante corsa ciclistica per Elite e Under 23 con una caratteristica particolare, ovvero partenza di giorno, quando c’è ancora la luce del sole,di. In palio il 14esimo, secondoa ricordo di un personaggio conosciutissimo e che ha dato tanto alè stato per una vita, oltre cinquant’anni, il deus ex machina della Fracor Levane (squadra che ha sfornato tantissimi corridori), sia come tecnico che come dirigente e organizzatore. Il figlio Osvaldo, Francesco Ghiarè e gli altri organizzatori lo vogliono giustamente ricordare anche con questa gara che fu proprioa ideare. Il via ufficioso alle 19,15, quello ufficiale alle 19,30 al culmine dello strappo de La Querce, davanti allo stabilimento