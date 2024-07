Antonello Venditti rinviato il live a Mont’Alfonso sotto le stelle la nuova data

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È posticipato ildialla Fortezza didi Castelnuovo di Garfagnana, lae come chiedere il rimborso È posticipato a venerdì 16 agosto in concerto dialla Fortezza didi Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), previsto in origine per il 3 agosto, nell’ambito del festivalle. Il posticipo si è reso necessario per motivi tecnico-organizzativi. I biglietti già venduti rimangono validi per la. Chi lo desidera può chiedere il rimborso del biglietto entro il 5 agosto sul sito https://www.rimborso.info. Antonellisarà in concerto a Castelnuovo di Garfagnana nell’ambito del tour Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary prodotto e organizzato da Friends and Partners.