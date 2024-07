Angelina Jolie e Brad Pitt al Festival di Venezia 2024 | com' è triste il red carpet quando non ci si ama più

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 24 luglio 2024) I due attori arrivano in Laguna da protagonisti dei loro nuovi film: Wolfs per lui, Maria per lei. Separati dal 2016, stanno conducendo nei tribunali una guerra senza esclusione di colpi che potrebbe rendere assai complicato un incontro faccia a faccia