Amichevoli Inter 2024-2025 | quando sono dove vederle gli highlights

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La serie diprecampionato dell’per la stagioneè iniziata con la prima sgambata contro il Lugano, vinta 3-2. Dopo la partita con la Pergolettese, ancora a porte chiuse, si inizia a fare sul serio: eccosi giocano le altre gare e. LE PARTITE – Dopo l’esordio a porte chiuse ad Appiano Gentile, nell’appena rinominato BPER Training Centre, l’giocherà quattrovere e proprie. Peraltro senza spostarsi troppo: trenel Nord-Centro Italia, una a Londra nell’unica vera trasferta. Si gioca ogni settimana, in modo da testare tutta la squadra in vista del primo appuntamento ufficiale. Che sarà l’esordio in Serie A, sabato 17 agosto alle ore 18.30 nella gara inaugurale del campionato in anticipo sul campo del Genoa.