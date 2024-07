Alex Britti torna live Un concerto evento tra le rovine dell’Abbazia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Unper, chein una cornice di eccezione: l’abbazia di San Galgano. L’appuntamento è per domani sera alle 21,30 e fa parte della rassegna Entroterre Festival, che si muove tra Toscana, Emilia Romagna e Lazio. Un palco, quellodi Chiusdino, che è un unicum per il cantautore italiano che porta in scena il suo nuovo album,2024, e il suo singolo Uomini, entrambi usciti a maggio di quest’anno. Un viaggio tra i vecchi successi, come Solo una volta e Oggi sono io, e la nuova identità che spazia tra pop e blues, con anche influenze urban e rap, che si sentono, in particolare, nel singolo Supereroi. Ilsarà un’emozionante percorso a ritroso, con un bell’effetto nostalgia, accompagnato come sempre dalla sua immancabile chitarra.