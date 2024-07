Aids risultati positivi per terapia di mantenimento con regime di 2 farmaci

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A 48 settimane di cura efficacia non inferiore per Dtg/3Tc rispetto Bic/Ftc/Taf Sonoi dati diffusi oggi da ViiV Healthcare - azienda globale specializzata nell'Hiv a maggioranza GlaxoSmithKline plc (Gsk), in partecipazione con Pfizer e Shionogi - e relativi a 48 settimane dello studio Paso Doble (Gesida studio 11720), il più ampio trial clinico