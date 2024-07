Agente prende a calci in testa un uomo all’aeroporto di Manchester La polizia | Siamo stati aggrediti Il video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Uno alla nuca, poi uno in faccia. Sta facendo discutere nel Regno Unito ilche mostra un poliziotto,di, colpire in volto ungià a terra. Nel filmato – che vi mostriamo parzialmente oscurato – si vede l’puntare il taser contro unsdraiato a terra, mentre altri poliziotti intimano alle persone di stare indietro. Il dipartimento diha diffuso una nota spiegando che alcuni agenti sonomentre tentavano di arrestare una persona in seguito a una rissa avvenuta al Terminal 2. Il dipartimento “riconosce le preoccupazioni relative alla condotta mostrata nel”, che è sottoposta all’esame della direzione. Tre poliziotti sonoportati in ospedale, uno di loro con il naso fratturato.X/Fab Yusuf L'articoloinundi