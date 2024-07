Affondo Mattarella | atti contro libera informazione sono eversivi

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non cidubbi o distinguo "ogni atto rivoltola, ogni sua riduzione a fake news, è un atto eversivo rivoltola Repubblica". Il presidente della Repubblica Sergioriceve al Quirinale i giornalisti dell'Associazione stampa parlamentare per la tradizionale cerimonia del Ventaglio e raccoglie in pieno tutti gli spunti che il presidente dell'Asp Adalberto Signore gli lancia sul tema dell'. Tema al centro delle cronache dopo l'ultimo di non pochi attacchi alla stampa che sisusseguiti negli ultimi mesi: l'aggressione al giornalista Andrea Joly da parte di alcuni militanti di CasaPound.Ecco, su questoè nettissimo: "Si vanno infittendo, negli ultimi tempi, contestazioni, intimidazioni, se non aggressioni, nei confronti di giornalisti, che si trovano a documentare f. Ma l'è esattamente questo.