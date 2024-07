Addio a John Mayall pioniere del blues britannico | morto a 90 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024), ildelil cui collettivo musicale degli’60, ibreakers, contribuì a inaugurare un periodo fertile per il rock e portò alla ribalta chitarristi come Eric Clapton, èall’età di 90, cantante e polistrumentista soprannominato “il padrino del” e arrangiatore di alcuni dei più grandi del genere dell’epoca, “èpacificamente nella sua casa in California”, ha pubblicato la famiglia su Facebook, senza specificare la causa della morte. “I problemi di salute che hanno costrettoa porre fine alla sua epica carriera in tournée hanno finalmente portato la pace per uno dei più grandi guerrieri della strada di questo mondo”, si legge. “ci ha regalato 90di instancabili sforzi per educare, ispirare e intrattenere.” L’influenza disul rock degli’60 e oltre è enorme.