23 Luglio 2024 – Macron annuncia che non ci sarà nessuna nomina a premier fino a metà agosto

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In Francia in merito alla formazione di un nuovo governo “non saremo in grado di cambiare le cose“. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel, durante la sua prima intervista televisiva dopo le elezioni legislative, su “France 2” e “Franceinfo“. L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà venerdì in Florida ilisraeliano, Benjamin Netanyahu. “La portata di morte, sofferenza e distruzione in Sudan è devastante. Questo conflitto insensato deve finire“. Così il Segretario di Stato Usa Antony Blinken chiedendo alle parti in conflitto da oltre un anno in Sudan di “partecipare ai colloqui e affrontarli in modo costruttivo” per giungere quanto prima alla cessazione delle ostilità.