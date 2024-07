Zes unica sindaco Caserta | poco utile per territorio destra capace solo di fare chiacchiere

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 23 luglio 2024). “Alla fine la montagna ha partorito il topolino. Annunciata in pompa magna e dopo una attesa di 7 mesi, la famigerata Zes (Zona economica speciale)si è rivelata un provvedimentoper il nostroe dalla portata trascurabile. Essa, infatti, comporta il divieto di cumulo con altri incentivi come i contratti di sviluppo, e l’attrattività del Mezzogiorno per i nuovi investimenti, esteri e non, vale soltanto il 17% del credito teoricamente assegnabile. L’ennesima brutta figura per un Governo che parla molto ma fa davvero pochi fatti”. A dichiararlo è ildi, Carlo Marino. “In questo modo – ha aggiunto il primo cittadino – abbiamo messo la parola fine alla intuizione del professor Claudio De Vincenti e allo slancio che la Zes aveva mostrato negli ultimi anni.