WWE | Liv Morgan oltre al danno la beffa

(Di martedì 23 luglio 2024) La storyline che per settimane ha coinvolto Live Dominik Mysterio, si è drammaticamente intensificata negli ultimi episodi di Raw, soprattutto con il ritorno di Rhea Ripley nel brand rosso. Nell’ultima puntata in Wisconsin, Dom Dom, pur di rimanere al fianco della Mami e di riacquistarne il consenso, ha umiliato pubblicamente Liv, affermando di non avere mai provato niente per lei, spezzandole di fatto il cuore. La campionessa mondiale si è poi inevitabilmente fatta prendere dallo sconforto, versando fiumi di lacrime.