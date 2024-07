West Nile una donna di 76 anni ricoverata per encefalite a Taranto | torna l’allarme per le zanzare infette

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di martedì 23 luglio 2024) La malattia, nota anche come Febbre del Nilo, viene trasmessa dalle punture dell’insetto: escluso ogni contagio da un essere umano all’altro. Le condizioni della, che l’ha contratta in Puglia, sono in miglioramento ma il virus può essere mortale dopo aver provocato, in una