Visitatori dagli Usa e dal Giappone | Attratti da acetaie e sito Unesco E spopola il trekking in appennino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Modena e turismo, un binomio in netta crescita e sempre più vincente: lo testimoniano i numeri, mai così alti e addirittura superiori ai livelli pre-pandemia. Merito di un tessuto imprenditoriale, ricettivo e culturale che funziona e che lavora su un turismo di qualità, per presentare il meglio della nostra città ai, senza mai considerarli come un semplice numero.