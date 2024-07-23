Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 20:30 (Di martedì 23 luglio 2024) Viabilità 23 LUGLIO 2024 ORE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 19:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLA A1 FIRENZE-ROMA, SPENTO L’INCENDIO AL KM 462, IL TRAFFICO NON È PIÙ BLOCCATO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREIZONE FIRENZE AL MOMENTO CODE DI DUE CHILOMETRI SEMPRE SULLA FIRENZE-ROMA, DOMATO L’INCENDIO AL KM 553, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO CI SPOSTIAMO SUL RACCOROD ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PESCACCIO E CASAL DEL MARMO SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA MA PER TRAFFICO DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA E PIÙ AVANTI CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA OSTIENSE IN ESTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO DALLA PONTINA ALL’APPIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LINEE ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA E CONVENZIONALE LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA TRA ORTE E CAPENA I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 60 MINUTI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 19:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE-ROMA, IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA ORVIETO E ATTIGLIATO, IN DIREIZONE FIRENZE PER UN INCENDIO NELLA CAPITALE LA TANGENZIALE EST CHIUSA IN PRECEDENZA TERMINATO L’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, è STATA RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE AURELIA E SELVA CANDIDA PROSEGUIAMO LUNG OLA CARREGGIATA INTENRA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA USCIAMO DA ROMA SOI RALLENTA SULLA PONTINA DA CASTAGNETTA AD APRILIA, IN DIREZIONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 18:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 23 LUGLIO 2024 ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE-ROMA, IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA ORVIETO E ATTIGLIATO, IN DIREIZONE FIRENZE PER UN INCENDIO NELLA CAPITALE LA TANGENZIALE EST CHIUSA IN PRECEDENZA TERMINATO L’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, è STATA RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE AURELIA E SELVA CANDIDA PROSEGUIAMO LUNG OLA CARREGGIATA INTENRA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA USCIAMO DA ROMA SOI RALLENTA SULLA PONTINA DA CASTAGNETTA AD APRILIA, IN DIREZIONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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