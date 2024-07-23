Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 18:45 (Di martedì 23 luglio 2024) Viabilità 23 LUGLIO 2024 ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE-Roma, IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA ORVIETO E ATTIGLIATO, IN DIREIZONE FIRENZE PER UN INCENDIO NELLA CAPITALE LA TANGENZIALE EST CHIUSA IN PRECEDENZA TERMINATO L’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, è STATA RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE AURELIA E SELVA CANDIDA PROSEGUIAMO LUNG OLA CARREGGIATA INTENRA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA USCIAMO DA Roma SOI RALLENTA SULLA PONTINA DA CASTAGNETTA AD APRILIA, IN DIREZIONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ 23 LUGLIO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZE-ROMA PER UN INCENDIO DIVAMPATO AL KM 553, SIAMO TRA IL BIVIOPER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO RESTIAMO SULLA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE è REGOALRE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA, IN DIREZIONE FIRENZE NELLA CAPITALE LA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA PER UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN DIREZIONE SALARIA, DA LARGO PASSAMONTI FINO ALLA A24 E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, DA BATTERIA NOMENTANA A LARGO PASSAMONTI IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE IL VECCHIO TRACCIATO, L’INNESTO CON LA A24 È APERTO SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER TRAFFICO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN INTERNA AUTO IN CODA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA POI RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA INFINE, SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, NELLE DUE DIREZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 17:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 23 LUGLIO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZE-ROMA PER UN INCENDIO DIVAMPATO AL KM 553, SIAMO TRA IL BIVIOPER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO RESTIAMO SULLA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE è REGOALRE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA, IN DIREZIONE FIRENZE NELLA CAPITALE LA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA PER UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN DIREZIONE SALARIA, DA LARGO PASSAMONTI FINO ALLA A24 E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, DA BATTERIA NOMENTANA A LARGO PASSAMONTI IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE IL VECCHIO TRACCIATO, L’INNESTO CON LA A24 È APERTO SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER TRAFFICO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN INTERNA AUTO IN CODA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA POI RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA INFINE, SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, NELLE DUE DIREZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 17:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ 23 LUGLIO 2024 ORE 16. DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA PER UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN DIREZIONE SALARIA, DA LARGO PASSAMONTI FINO ALLA A24 E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, DA BATTERIA NOMENTANA A LARGO PASSAMONTI IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE IL VECCHIO TRACCIATO, L’INNESTO CON LA A24 È APERTA SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA SULLA A1 FIRENZE ROMA PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA, IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE POI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA ANCHE IN INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA ROMA-PISA, RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA, LA CIRCOLAZIONE è TORNATA REGOLARE TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 20 MINUTI E CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO I TRENI REGIONALI ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI, DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS SOSTITUTIVI. romadailynews
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