Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 18 | 45

(Di martedì 23 luglio 2024)23 LUGLIOORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE-, IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA ORVIETO E ATTIGLIATO, IN DIREIZONE FIRENZE PER UN INCENDIO NELLA CAPITALE LA TANGENZIALE EST CHIUSA IN PRECEDENZA TERMINATO L’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, è STATA RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE AURELIA E SELVA CANDIDA PROSEGUIAMO LUNG OLA CARREGGIATA INTENRA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA USCIAMO DASOI RALLENTA SULLA PONTINA DA CASTAGNETTA AD APRILIA, IN DIREZIONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.