Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 17:15 (Di martedì 23 luglio 2024) Viabilità 23 LUGLIO 2024 ORE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ 23 LUGLIO 2024 ORE 16. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA PER UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN DIREZIONE SALARIA, DA LARGO PASSAMONTI FINO ALLA A24 E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, DA BATTERIA NOMENTANA A LARGO PASSAMONTI IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE IL VECCHIO TRACCIATO, L’INNESTO CON LA A24 È APERTA SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA SULLA A1 FIRENZE ROMA PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA, IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE POI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA ANCHE IN INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA ROMA-PISA, RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA, LA CIRCOLAZIONE è TORNATA REGOLARE TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 20 MINUTI E CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO I TRENI REGIONALI ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI, DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS SOSTITUTIVI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 15:30 - DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA ROMA-PISA LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA CAMPIGLIA E FOLLONICA. INOLTRE, I REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 FIRENZE ROMA CODE PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE 3 AUTO, SIAMO TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE UN AUTO IN PANNE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA, TRAFFICO RALLENTATO IN INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO: RICORDIAMO CHE DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ LA LINEA A DELLA METROPOLITANA EFFETTUA L’ULTIMA CORSA ALLE ORE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ 23 LUGLIO 2024 ORE 12. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMETNI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA SEMPRE PER INCIDENTE TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO SI SVOLGERANNO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINA FL4 ROMA-VELLETRI, TALI LAVORI RICHIEDERANNO LA SOSPENSIO DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA, ATTIVATO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI TRA CAIMAPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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