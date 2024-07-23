Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 16:30 (Di martedì 23 luglio 2024) Viabilità 23 LUGLIO 2024 ORE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 15:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 FIRENZE ROMA CODE PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE 3 AUTO, SIAMO TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE UN AUTO IN PANNE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA, TRAFFICO RALLENTATO IN INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO: RICORDIAMO CHE DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ LA LINEA A DELLA METROPOLITANA EFFETTUA L’ULTIMA CORSA ALLE ORE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 12:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMETNI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA SEMPRE PER INCIDENTE TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO SI SVOLGERANNO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINA FL4 ROMA-VELLETRI, TALI LAVORI RICHIEDERANNO LA SOSPENSIO DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA, ATTIVATO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI TRA CAIMAPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 11:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILIANA E APPIA, MENTRE IN INTERNA VI SONO DELE CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO SI SVOLGERANNO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINA FL4 ROMA-VELLETRI, TALI LAVORI RICHIEDERANNO LA SOSPENSIO DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA, ATTIVATO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI TRA CAIMAPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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