Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 09:45 (Di martedì 23 luglio 2024) Viabilità 23 LUGLIO 2024 ORE 09.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 09:15 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24, DOVE A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL NODO DI COLLEGMENTO CON LA TANGENZIALE EST PER DISPERSIONE DI CARICO SULLA CARREGGIATA, IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNA TRA TOR CERVARA E LA TANCENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DELLE CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO DELLE CODE TRA TRIONFALE E BOCCEA E TRA VIA DEL MARE E PONTINA TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL CENTOR SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO SI SVOLGERANNO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINA FL4 ROMA-VELLETRI, TALI LAVORI RICHIEDERANNO LA SOSPENSIO DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA, ATTIVATO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI TRA CAIMAPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 08:45 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL’A24, DOVE A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL NODO DI COLLEGMENTO CON LA TANGENZIALE EST PER DISPERSIONE DI CARICO SULLA CARREGGIATA, IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNA TRA TOR CERVARA E LA TANCENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, DOVE SI STA IN CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL CENTOR SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE CODE A TRATTI SULLA PONTIAN TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO SI SVOLGERANNO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINA FL4 ROMA-VELLETRI, TALI LAVORI RICHIEDERANNO LA SOSPENSIO DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA, ATTIVATO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI TRA CAIMAPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 08:15 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA L’A24 ROMA-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE, MENTRE IN INTERNA VI SONO DELLA CODE TRA CASILINA E APPIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTE INCOLONNATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, CAUSATO DALLLA CHIUSURA DEL NODO DI COLLEGAMENTO TRA L’A24 E LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL CENTOR SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE CODE A TRATTI SULLA PONTIAN TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO SI SVOLGERANNO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINA FL4 ROMA-VELLETRI, TALI LAVORI RICHIEDERANNO LA SOSPENSIO DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA, ATTIVATO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI TRA CAIMAPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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