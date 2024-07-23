Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 08:45 (Di martedì 23 luglio 2024) Viabilità 23 LUGLIO 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 08:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA L’A24 ROMA-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE, MENTRE IN INTERNA VI SONO DELLA CODE TRA CASILINA E APPIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTE INCOLONNATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, CAUSATO DALLLA CHIUSURA DEL NODO DI COLLEGAMENTO TRA L’A24 E LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL CENTOR SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE CODE A TRATTI SULLA PONTIAN TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO SI SVOLGERANNO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINA FL4 ROMA-VELLETRI, TALI LAVORI RICHIEDERANNO LA SOSPENSIO DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA, ATTIVATO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI TRA CAIMAPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 07:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA L’A24 ROMA-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE, MENTRE IN INTERNA VI SONO DELLA CODE TRA CASILINA E APPIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTE INCOLONNATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, CAUSATO DALLLA CHIUSURA DEL NODO DI COLLEGAMENTO TRA L’A24 E LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL CENTOR SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE CODE A TRATTI SULLA PONTIAN TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO SI SVOLGERANNO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINA FL4 ROMA-VELLETRI, TALI LAVORI RICHIEDERANNO LA SOSPENSIO DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA, ATTIVATO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI TRA CAIMAPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ 22 LUGLIO ORE 20. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E COLOMBO DA SEGNALARE DELLE CODE PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA CODE SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE PER TRAFFICO INTEDSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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