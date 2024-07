Usa | la direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle rassegna le dimissioni dopo l’attentato a Trump

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 23 luglio 2024) Ladeldegli Stati Uniti,, hato ledal suo incarico a seguito dei fallimenti registrati dalla sua agenzia, incaricata di proteggere i presidenti in carica e gli ex presidenti, durante il tentato omicidio di Donald, scampato lo scorso 13 luglio a un attentato a Butler, in Pennsylvania., alla guida deldall’agosto del 2022, ha annunciato le propriein un’e-mail inviata ai suoi collaboratori.