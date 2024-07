Ultime Notizie Roma del 23-07-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024)dailynews radiogiornale fra un buon pomeriggio ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco studio Joe biden si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca per le presidenziali degli Stati Uniti è stato il più grande onore della mia vita servire come presidente si legge una lettera postata dal Presidente su X e anche per niente a cercare la rielezione credo che tiene il migliore interesse del mio partito del paese di ritirarmi concentrarmi solamente sui miei compiti come presidente Per il resto del mandato inoltre biden ha detto che offre sostegno Finché malarici si è candidato del nostro partito quest’anno le ha commentato Sono rate delle norme per i Joe biden guadagnerò la nomination e batterò Trump immediata la reazione di Trump è più facile da battere la Casa Bianca ha precisato che biden e terminerà il suo mandato le lezioni sono fissate il 5 novembre da quando ...