Ue | Ricci ' onore e responsabilità essere vicepresidente commissione Trasporti'

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "Oggi a Bruxelles iniziamo il lavoro nelle Commissioni. È une una grandestato elettodellaper i, le Infrastrutture e il Turismo qui al Parlamento europeo. Il tema delle infrastrutture e del turismo è fondamentale in Europa e in Italia, anche in ottica di Pnrr". Cosi Matteo, europarlamentare Pd, in un post sui social, a margine del voto che ha visto la sua elezione adellaper i, le Infrastrutture e il Turismo del Parlamento Europeo. "Lavoreremo con impegno per garantire una rete disempre più efficiente e sostenibile nella nostra Unione, tutelando i diritti dei cittadini, garantendo la sicurezza delle reti e assicurando la crescita del turismo, un settore fondamentale per la nostra economia.