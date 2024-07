Ue ed Ursula Von Der Leyen | una nomina antistorica

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 23 luglio 2024) Nel mese scorso si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo che hanno mostrato una tendenza verso una forma di politica più partecipata. In Francia la crescita del RN di Marine le Pen ha creato un’opposizione che ha dato luogo a nuove lezioni nel tentativo di bloccarne la corsa verso il premierato. Per realizzare questo obiettivo il presidente Emmanuel Macron ha creato a sua volta un richiamo a tutti i partiti con l’obiettivo di fermarne la crescita. Il risultato di fermare Le Pen è stato raggiunto ma ha creato un’aggregazione funzionale all’unico obiettivo di fermarla. Senza nessuna proposta politica condivisa; l’aggregazione ha cominciato così a dare evidenza alle diversità di pensiero che erano state mascherate dall’unico obiettivo rendendo la Francia difficilmente governabile. Questa divisione avrà effetti sugli equilibri del nuovo Parlamento europeo.