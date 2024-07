Turismo Leonardo Hotels lancia la partnership con Ferrari Club Passione Rossa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos/Labitalia) -lacon, uno dei più importantidi proprietari di, in occasione della presentazione dell'evento 'From Rome to Paris in Red', che si è svolta alla presenza di 6davanti alle porte del nuovo Nyx Hotel Rome. Il 12 settembre, 30brandizzatee Nyx Hotel Rome bypartiranno da Roma per un viaggio simbolico di quattro giorni che attraverserà l'Italia, facendo tappa a Lazise, e la Francia, per raggiungere infine Parigi. La collaborazione promuove la nuova apertura romana, Nyx Hotel Rome by, in programma a gennaio 2025, e rafforza i valori condivisi di qualità, lusso ed eccellenza, creando una sinergia tra i due prestigiosi brand sinonimo di esperienze esclusive.