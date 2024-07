Tuffi Giovanni Tocci | A Parigi 2024 possiamo trovare il podio Con Marsaglia ho un ottimo feeling

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) La terza Olimpiade della carriera, con la voglia di salire sul. E’ unanalitico e determinato quello che alla partenza per i Giochi diha voglia di sognare in grande e di non lasciare nulla di intentato. L’obiettivo principale, per il tuffatore calabrese classe 1994, è quello di provare a portare a casa una medaglia nella gara del trampolino da 3 metri sincro, in coppia con il compagno Lorenzo. Intercettato dalla Gazzetta del Sud,si è così espresso: “Quella disarà l’Olimpiade della consapevolezza: quella in cui sto mettendo tutto me stesso, insieme agli insegnamenti delle esperienze passate”. Poi aggiunge parlando anche del suo compagno diLorenzo: “Nella mia mente ci sono solo la gara del 2 agosto (in sincro, ndr) e quella che inizierà il 6 agosto con le eliminatorie (individuale, più proibitiva, ndr).