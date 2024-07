Trovata in Spagna l’auto di Giacomo Bozzoli

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 23 luglio 2024) Usata dall'uomo per lasciare l'Italia, in compagnia della moglie e del figlio La polizia ha ritrovato a Marbella, in, la Maserati di, usata dall'uomo per lasciare l'Italia, in compagnia della moglie e del figlio, il 24 giugno scorso, una settimana prima che la Cassazione confermasse la sua condanna all'ergastolo per l'omicidio dello