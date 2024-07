Traffico Roma del 23-07-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) Luceverdevery trovati all’ascolto riaperta alla tangenziale est In entrambe le direzioni la circolazione è ripresa e si segnalano solo le perintenso tra via di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanniincolonnato Invece sul raccordo anulare per incidente lungo la carreggiata interna tra via della Pisana e l’area di Servizio Selva Candida code a tratti invece perintenso tra Sant’Alessandro Il Bivio A24 in direzione Appia analoga situazione in carreggiata esterna code a tratti tra laFiumicino il bivio per Napolisostenuto città ma senza segnalazioni di rilievo trasporto pubblico chiusa sulla metro a fermata Ottaviano fino al 9 settembre per lavori di ammodernamento si potrà utilizzare in alternativa la stazione di Levanto per i dettagli di queste altre notizie consultare il sito.luceverde.