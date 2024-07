Traffico Roma del 23-07-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto entrata amaggiorrilevato con code su via Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti sulla carreggiata interna del cuore dalla Casilina a la playa in esterna tra Prenestina e Nomentanaintenso è in coda su un intero tratto Urbano della A24L’Aquila in direzione della tangenziale est e rallentamenti o code lungo via Pontina da Pomezia a Castel di Decima versoAppia in coda da Ciampino in direzione del centro la polizia locale ci conferma la chiusura temporanea in tangenziale est nei pressi dell’uscita via delle Valli e nelle due direzioni in corso accertamenti tecnici inevitabili le ripercussioni alal momento con code a partire da Salaria in direzione San Giovanni incidente segnalato su Ostiense con coda all’altezza di via Giulio Rocco stessa situazione in via Portuense rallentamenti per un ...