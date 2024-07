Torino | Mirabelli Pd ‘davvero incredibili parole La Russa’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Quindi secondo La Russa uno che non è giornalista e fotografa una festa può essere picchiato. Ma vale per tutti o solo per CasaPound? Davvero incredibile”. Lo scrive su twitter il senatore Franco, vicepresidente del gruppo del Pd. L'articolo(Pd),LaCalcioWeb.