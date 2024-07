Torino | Fratoianni ' La Russa si ricordi suo ruolo destra allergica a libertà stampa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "Sarebbe ora che Lasi ricordasse di essere il Presidente del Senato e non un turista che passa dalle parti di Palazzo Madama. Le parole sprezzanti verso il giornalista di Repubblica Berizzi se le poteva benissimo risparmiare. Cosi come è incredibilmente inaccettabile la posizione sul giornalista de Laaggredito e malmenato dai fascisti di Casapound". Lo afferma Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra. "Ma perché dalle parti di questac'è così tanta allergia - conclude l'esponente rossoverde - verso ladie verso i giornalisti che non chinano la testa e fanno fino in fondo il proprio mestiere?".