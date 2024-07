TNA Slammiversary 2024 – Review

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 luglio 2024) 22 anni di TNA archiviati con un evento speciale come. Montreal, sabato 20 luglio, oltre 4.000 spettatori presenti di fronte ad un altro importante capitolo di storia per la federazione. Tra difese, conferme, sorprese, storie di redenzione, cicli chiusi e altri aperti,fa ben parlare di se e per dimostrarvelo nel miglior modo possibile eccoci di fronte allacompleta dell’evento. I i COUNTDOWN SHOW i FATAL FOUR WAY MATCH Tasha Steelz vs Faby Apache vs Gisele Shaw vs Xia Brookside (06:20) Un extravaganza femminile con poco da chiedere se non la dimostrazione della collaborazione ancora viva con la AAA (non minimamente paragonabile a quella con la WWE).