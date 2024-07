The Decameron | dove è stata girata la serie Netflix tutte le location

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 23 luglio 2024) La campagna italiana è tormentata dalla peste nera quando nel 1348 alcuni nobili con servitù al seguito decidono di rifugiarsi in una maestosa villa. Ma quello che inizia come un festino scatenato si trasforma in una lotta per la sopravvivenza in The, la nuova dark comedy diin