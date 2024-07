Temptation Island clamorosa anticipazione su Lino e Alessia | Per lui è finita Cos' è accaduto dopo il falò

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 23 luglio 2024)è al giro di boa. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5, sta per volgere al termine. Mercoledì e giovedì prossimo, infatti, ci saranno le ultime due puntate. Si rivedranno anche. Proprio così. Il percorso della coppia (scoppiata) non è