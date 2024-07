Tarquinia riaperta al transito via Vecchia della Stazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 –alveicolare via, con la revoca dell’area pedonale urbana tra l’incrocio con via di Porto Clementino e il civico 30. Il provvedimento fa parte di una serie di disposizioni in tema di viabilità prese dalla Giunta comunale, per fluidificare il traffico nei punti più critici di. “Viaè una parallela a via di Porto Clementino, che costituisce l’asse principale di collegamento tra il centro abitato e le località costiere – afferma il sindaco Francesco Sposetti – e che, soprattutto in estate, sostiene un considerevole flusso veicolare di auto e di mezzi pesanti e agricoli.