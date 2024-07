Tangenziale Est di Roma chiusura per lavori da oggi al 19 agosto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 23 luglio 2024) Sarà chiuso al traffico, h24 sette giorni su sette, il viadotto inferiore della Circonvallazione Tiburtina (in direzione Salaria (da viale Castrense a Largo Passamonti). A partire dalle ore 22 di, 23 luglio, inizieranno idi riqualificazione. Dal 9sarà chiuso, invece, il viadotto superiore in direzione San Giovanni (da Largo Passamonti e viale Castrense), h24 e sette giorni su sette. La soprelevata sarà completamente chiusa in entrambe le direzioni dalle ore 23:00 del 92024 alle ore 06:00 del 192024. Le chiusure rientrano nell'intervento giubilare di riqualificazione della soprelevata.In particolare, il cambio di date è stato necessario per la completa sostituzione delle caditoie che erano state coperte daprecedenti: le condizioni in cui sono state trovate le rendono infatti totalmente inutilizzabili.