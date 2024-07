Szczesny Monza prosegue il pressing di Adriano Galliani | le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 23 luglio 2024)ildiper portare in Brianza l’ex portiere della Juve: leCome riferito dalla Gazzetta dello Sport, Wojciechresta in uscita dalla Juve dopo l’arrivo di Di Gregorio e potrebbe fare proprio percorso inverso del nuovo portiere bianconero in direzioneè inda tempo per portare il polacco in