Strage del Mottarone nessuna decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio | “La colpa non è di uno solo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 luglio 2024) Il gup del tribunale di Verbania, Rosa Maria Fornelli, non si è espressa oggi su chi dovrà andare a processo per ladeldel 23 maggio 2021: vanno riformulati i capi d'imputazione. La prossima udienza è prevista per il 12 settembre.