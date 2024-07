Sosta gratis a Prato negli stalli blu per tutto il mese di agosto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 23 luglio 2024)– Una iniziativa per invogliare a visitare la città per i turisti nonostante la calura estiva, ma anche per agevolare i residenti che restano asenza seguire la moda delle ferie agostane. Torna così l’iniziativa del Comune diche garantirà perildila gratuità dei parcheggi pubblici. Sui display dei parchimetri sarà indicato, anche in inglese, che nulla è dovuto per il pagamento. Perciò gli automobilisti che lasceranno i loro veicoli nelle strisce blu non dovranno pagare ed esporre il ticket previstoaltri periodi dell’anno. Saranno gratuiti anche i parcheggi di Porta Fiorentina e Ebensee nord, le cui sbarre d’ingresso e di uscita rimarranno alzate. Verranno messi cartelli d’avviso sia ai varchi che alle casse automatiche. Rimarrà invece a pagamento il parcheggio coperto del Serraglio.