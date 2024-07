Sonego-Muller in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Umago 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Lorenzosfiderà Alexandrenel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città croata. Esordio folle da parte del tennista italiano, che ha piegato il beniamino di casa Poljicak al tie-break del terzo set tra crampi e polemiche varie. Ora ha un giorno per recuperare prima di sfidare il francese, che al debutto ha già fatto fuori un italiano, Matteo Arnaldi. 1-1 i precedenti, ma nessuno dei due si è giocato a livello di main draw Atp.partirà leggermente favorito secondo i bookmakers. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 24 luglio conancora da definire. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).