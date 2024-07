Sinner fermato dalla febbre slitta la sua partenza verso le Olimpiadi | ecco quando tornerà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)ladi JannikParigi. Il tennista italiano, numero 1 al mondo, ha lae non partirà oggi – martedì 23 luglio – per la capitale francese, direzione Giochi Olimpici, come era previsto dai suoi piani di preparazione. Attualmente, è probabile che la suapossa essere posticipata a giovedì (25 luglio), stesso giorno in cui verrà sorteggiato il tabellone del torneo di tennis. L'articolola sualeproviene da Il Fatto Quotidiano.