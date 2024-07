Simest con Misura Africa 200 milioni di finanza agevolata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Arriva la "", una riserva da 200di euro dinell'ambito del Fondo 394, gestito da(Gruppo CDP) in convenzione con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. È la cosiddetta Quota Attanasio, così chiamata in onore dell'ambasciatore in Congo Luca Attanasio, ucciso in un agguato nel 2021. La, presentata alla Farnesina, è operativa dal 25 luglio, ha una duplice finalità: supporto per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese italiane con interessi ine attrazione di investimenti italiani verso i Paesini. La liquidità è indirizzata agli investimenti per la transizione digitale ed ecologica, rafforzamento patrimoniale, acquisto di beni e macchinari strumentali, realizzazione di strutture commerciali e produttive in