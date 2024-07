Si schianta con il parapendio su pista ciclabile morto turista 29enne

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) – Unsvedese di 29 anni èoggi, nel primo pomeriggio, a Malcesine (Verona),ndosi in fase di atterraggio con il suo. Anziché atterrare sull’area predisposta, distante in linea d’aria una cinquantina di metri, per cause in corso di accertamento, il giovane è piombato a gran velocità sullache