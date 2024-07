Sequestrata condotta esplosa a Castellammare che aveva lasciato Capri e Sorrento senz’acqua | si indaga per pericolo colposo d’inondazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) A, Massalubrense,e dintorni era scattato di nuovo il panico. Ancora per colpa dellaidrica,lo scorso 20 giugno con il rischio di ammazzare qualcuno (case evacuate, strada sgomberata). Ma questa volta, le 48 ore a secco avrebbero avuto la stessa radice ma un’altra ragione: due giorni, tra lunedì sera e mercoledì all’alba, per lavori indifferibili di sostituzione dellastessa, saltata in aria adi Stabia. L’annuncio era stato dato, con poco preavviso, dalla società Gori che gestisce il tratto. Così alcuni alberghi di queste capitali internazionali del turismo d’elite hanno acquistato autoclavi private investendo migliaia di euro. Molti turisti si sono dati alla fuga, anticipando il rientro o annullando l’arrivo.