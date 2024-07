Segrate in ripresa i due operai infortunati in un cantiere di Milano 2

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024)) – Sono ini duedi 26 e 46 anni che lo scorso 19 luglio sono rimasti vittime di un infortunio nel Centro direzionale di via Olgia Vecchia a2, in uno stabile dove sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione. In un primo momento si era diffusa la notizia che i due fossero caduti da un’impalcatura; in realtà glinon stavano lavorando in quota, ma trasportando un carrello pieno di materiali per la posa della pavimentazione. Il pesante carrello si è ribaltato, finendo loro addosso. Il 46enne, il più grave, ha riportato un trauma ad una gamba, mentre il 26enne un lieve schiacciamento dell’addome. All’arrivo dei soccorsi, il più anziano è stato accompagnato in ospedale in codice giallo, il collega medicato sul posto. Oltre al personale sanitario, è intervenuta la polizia locale per accertare le cause e la dinamica dell’accaduto.