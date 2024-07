Scampia | Sarracino Pd ‘spente telecamere non lasciare sole le persone’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – ?Questa notte si è consumata un’ingiusta e assurda tragedia nella Vela Celeste didove è crollato un ballatoio e sono morte due persone e rimaste ferite 13 di cui 7 bambini. Le vele rappresentano non solo una folle scelta urbanistica ma il simbolo di un degrado sociale e culturale: sono il simbolo di un territorio che negli anni ha pagato tanto e ricevuto pochissimo?. Lo dichiara il deputato dem Marcointervenendo in Aula sulla tragedia del crollo del ballatoio a.?A? continua– è previsto uno dei progetti più importanti di riqualificazione urbana, un processo che non può essere messo in discussione perché rappresenta il riscatto di chi in quel quartiere ha dovuto sempre combattere per cose semplici, per la casa, per il lavoro, per l’istruzione e per la cura di base?.